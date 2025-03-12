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У конкурсі на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів залишиться 67 кандидатів

13:29, 12 березня 2025
ВККС завершила перевірку практичних завдань 105 претендентів на посади суддів адміністративної спеціалізації.
У конкурсі на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів залишиться 67 кандидатів
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 березня 2025 року затвердила кодовані результати практичних завдань, яке 105 кандидатів на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів виконали 24-25 лютого.

За наявною інформацією, прохідний бал у 112,5 балів набрали 67 претендентів на посади суддів апеляційних адміністративних судів (63,8%)

Тобто не змогли вдало виконати практичне завдання 38 кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів (36,2%).

За даними «Судово-юридичної газети, перевірку практичних завдань суддів адміністративної спеціалізації, здійснювала колегія у складі:

Андрій Пасічник – голова ВККС

Сергій Чумак – секретар Першої палати ВККС

Роман Сабодаш – член ВККС

Цікаво, що за наявними даними, голова ВККС Андрій Пасічник з 3 по 11 березня перебував на лікарняному, однак якимось чином все ж встиг перевірити практичні завдання.

Як повідомив під час засідання Комісії 12 березня секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, значних розбіжностей у балах, виставлених членами колегії з перевірки практичних завдань адміністративної спеціалізації, виявлено не було.

Також під час пленарного засідання Комісії було помітно, що між членами ВККС спостерігаються дещо напружені відносини.

Зазначимо, що у 16:00 12 березня ВККС планує затвердити результати всього етапу кваліфікаційного іспиту, який склали кандидати в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації, а також сформувати список претендентів, допущених до наступного етапу конкурсу – «дослідження досьє та проведення співбесід».

Нагадаємо, що на наступному тижні ВККС планує оприлюднити результати практичного завдання, яке склали кандидати на посади суддів апеляційних судів господарської спеціалізації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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