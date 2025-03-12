В конкурсе на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов останется 67 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий 105 претендентов на должности судей административной специализации.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 12 марта 2025 года утвердила кодированные результаты практических заданий, которые 105 кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов выполнили 24-25 февраля.

По имеющейся информации, проходной балл в 112,5 балла набрали 67 претендентов на должности судей апелляционных административных судов (63,8%).

То есть, не смогли удачно написать практическое задание 38 кандидатов на должности судей апелляционных административных судов (36,2%).

По данным «Судебно-юридической газеты», проверку практических заданий судей административной специализации осуществляла коллегия в составе:

Андрей Пасечник – председатель ВККС

Сергей Чумак – секретарь Первой палаты ВККС

Роман Сабодаш – член ВККС

Интересно, что по имеющимся данным, глава ВККС Андрей Пасечник с 3 по 11 марта находился на больничном, однако каким-то образом все же успел проверить практические задания.

Как сообщил во время заседания Комиссии 12 марта секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, значительной разницы в баллах, выставленных членами коллегии по проверке практических заданий административной специализации, установлено не было.

Также во время пленарного заседания Комиссии было видно, что между членами ВККС наблюдаются несколько напряженные отношения.

Отметим, что в 16.00 12 марта ВККС планирует утвердить результаты всего этапа квалификационного экзамена, который сдали кандидаты в апелляционные суды по административной специализации, а также сформировать список претендентов, допущенных к следующему этапу конкурса – «исследованию досье и проведению собеседований».

Напомним, что на следующей неделе ВККС планирует обнародовать результаты практических заданий, которые сдали кандидаты на должности судей апелляционных судов хозяйственной специализации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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