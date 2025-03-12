В ВАКС объявили о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата суда на 110 должностей

Во Высшем антикоррупционном суде объявили о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата ВАКС на 110 должностей. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.
Он напомнил, что ВАКС, как суд первой инстанции, а также Апелляционная палата ВАКС ожидают отбора и назначения 25 новых судей.
Для эффективной организации и обеспечения осуществления правосудия новыми судьями, а также существенно увеличенным судом в целом (+60% судей от нынешнего состава), необходимы новые сотрудники аппарата.
«Такое значительное увеличение судейского корпуса потребует помощников судей, секретарей судебных заседаний, судебных распорядителей и многих других специалистов.
В целом, по всем теориям менеджмента и управления, такое масштабное расширение организации – это как создание новой организации.
Очевидно, перед нами встают новые организационные вызовы, и с целью своевременного планирования и подготовки, минимизации временных затрат в дальнейшем, мы должны готовиться уже сейчас», – отметил он.
В связи с этим, ВАКС объявляет о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата суда на 110 должностей:
«Приглашаем всех желающих быть зачисленными в кадровый резерв и получить приоритетное право на рассмотрение вашей кандидатуры при интенсивном наборе персонала после завершения конкурса и назначения новых судей.
Назначение на должности в аппарат ВАКС состоится ориентировочно в 3 квартале 2025 года после проведения оценки кандидатов путем тестирования и собеседований.
Отправляйте свое резюме на электронную почту:
с 17 марта по 17 апреля 2025 года», – добавил он.
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