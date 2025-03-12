В ВАКС объявили о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата суда на 110 должностей

В кадровый резерв включены 50 должностей помощников судей, 24 должности секретарей судебных заседаний, 7 должностей судебных распорядителей и 29 других должностей в аппарате суда

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Во Высшем антикоррупционном суде объявили о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата ВАКС на 110 должностей. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Он напомнил, что ВАКС, как суд первой инстанции, а также Апелляционная палата ВАКС ожидают отбора и назначения 25 новых судей.

Для эффективной организации и обеспечения осуществления правосудия новыми судьями, а также существенно увеличенным судом в целом (+60% судей от нынешнего состава), необходимы новые сотрудники аппарата.

«Такое значительное увеличение судейского корпуса потребует помощников судей, секретарей судебных заседаний, судебных распорядителей и многих других специалистов.

В целом, по всем теориям менеджмента и управления, такое масштабное расширение организации – это как создание новой организации.

Очевидно, перед нами встают новые организационные вызовы, и с целью своевременного планирования и подготовки, минимизации временных затрат в дальнейшем, мы должны готовиться уже сейчас», – отметил он.

В связи с этим, ВАКС объявляет о формировании кадрового резерва сотрудников аппарата суда на 110 должностей:

50 должностей помощников судей;

24 должности секретарей судебных заседаний;

7 должностей судебных распорядителей;

29 других должностей в аппарате суда.

«Приглашаем всех желающих быть зачисленными в кадровый резерв и получить приоритетное право на рассмотрение вашей кандидатуры при интенсивном наборе персонала после завершения конкурса и назначения новых судей.

Назначение на должности в аппарат ВАКС состоится ориентировочно в 3 квартале 2025 года после проведения оценки кандидатов путем тестирования и собеседований.

Отправляйте свое резюме на электронную почту:

с 17 марта по 17 апреля 2025 года», – добавил он.

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