Денис Шмыгаль назвал результаты реформы МСЭК и обозначил дальнейшие шаги

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что цифровизация позволила пациентам избежать сбор многочисленных справок, поскольку вся необходимая информация автоматически передается между медицинскими учреждениями.

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Обсуждение результатов реформы МСЭК, стартовавшей 1 января и планирование дальнейших шагов в этом направлении состоялось 12 марта под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

К совещанию присоединились министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр социальной политики Оксана Жолнович, представители Минэкономики и глава Госслужбы занятости Юлия Жовтяк.

Как сообщили в Минздраве, на смену устаревшим медико-социальным экспертным комиссиям была создана современная сеть, включающая 294 многопрофильные больницы, а в процесс оценки вовлечено более 1400 специализированных команд с 6,6 тысячами медицинских работников.

Шмыгаль отметил, что цифровизация позволила значительно упростить процедуру прохождения оценки для пациентов, больше не вынужденных собирать многочисленные справки самостоятельно. Вся необходимая информация передается автоматически между медицинскими учреждениями и соответствующими информационными системами.

"Важно, что новая система оценивания ориентирована на потребности человека", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Отдельное внимание на совещании было уделено дальнейшему совершенствованию реформы в рамках компетенции Минсоцполитики.

"Должны наработать подход, который поможет людям получать широкие возможности для реабилитации и самореализации", - подчеркнул премьер-министр.

По результатам встречи определены ответственные за координацию дальнейших этапов реформы, а профильные Министерства получили соответствующие задачи на текущий год.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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