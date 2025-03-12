Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Европейский суд по правам человека

Ограничение доступа к кассационному пересмотру по делам о совершении незначительных уголовных правонарушений не нарушает Конвенцию — ЕСПЧ

13:18, 12 марта 2025
ЕСПЧ подтвердил, что ограничение доступа к суду возможно при соблюдении принципа пропорциональности.
Ограничение доступа к кассационному пересмотру по делам о совершении незначительных уголовных правонарушений не нарушает Конвенцию — ЕСПЧ
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ограничение доступа к кассационному пересмотру по делам о совершении незначительных уголовных правонарушений не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека в деле ÇAĞIL v. TÜRKİYE (№ 19085/18).

Дело касалось событий 2015 года, когда заявителю и трем другим лицам были предъявлены обвинения в угрозах, публичных оскорблениях и нанесении телесных повреждений в результате драки возле кафе. Суд первой инстанции признал заявителя виновным и назначил ему наказание в виде 87 дневных штрафов (примерно 594 евро), 25 дневных штрафов (примерно 170 евро) и 120 дневных штрафов (примерно 683 евро).

Приговор был окончательным, так как каждый из штрафов не превышал порога для обжалования, установленного национальным законодательством. Конституционный суд отклонил жалобу заявителя о невозможности подать кассационную жалобу.

ЕСПЧ подтвердил, что ограничение доступа к суду возможно при соблюдении принципа пропорциональности. Суд отметил, что заявитель имел бы право на кассационное обжалование, если бы его приговорили к лишению свободы или если бы штрафы превышали установленный порог. Однако в случае неуплаты штрафы не могли быть автоматически заменены лишением свободы, а только общественными работами.

Кроме того, ЕСПЧ рассмотрел вопрос о возможности подачи кассационной жалобы прокурором в случаях, когда обвиняемый такого права не имеет. Суд обратил внимание на отсутствие объяснений со стороны правительства относительно обоснованности такого неравенства. Однако заявитель не доказал, что это нарушило его права, а национальная система обжалования оставалась сбалансированной.

Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что в данном деле не было нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ЕСПЧ решение суда судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В связи с увеличением количества судей Антикорсуда в ВАКС объявили, что ищут работников на 110 должностей, из которых 50 человек – помощники судей.

В конкурсе на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов останется 67 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий 105 претендентов на должности судей административной специализации.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя принят в целом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву гражданина, который не подлежит ему, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді