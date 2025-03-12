Ограничение доступа к кассационному пересмотру по делам о совершении незначительных уголовных правонарушений не нарушает Конвенцию — ЕСПЧ

ЕСПЧ подтвердил, что ограничение доступа к суду возможно при соблюдении принципа пропорциональности.

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Ограничение доступа к кассационному пересмотру по делам о совершении незначительных уголовных правонарушений не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека в деле ÇAĞIL v. TÜRKİYE (№ 19085/18).

Дело касалось событий 2015 года, когда заявителю и трем другим лицам были предъявлены обвинения в угрозах, публичных оскорблениях и нанесении телесных повреждений в результате драки возле кафе. Суд первой инстанции признал заявителя виновным и назначил ему наказание в виде 87 дневных штрафов (примерно 594 евро), 25 дневных штрафов (примерно 170 евро) и 120 дневных штрафов (примерно 683 евро).

Приговор был окончательным, так как каждый из штрафов не превышал порога для обжалования, установленного национальным законодательством. Конституционный суд отклонил жалобу заявителя о невозможности подать кассационную жалобу.

ЕСПЧ подтвердил, что ограничение доступа к суду возможно при соблюдении принципа пропорциональности. Суд отметил, что заявитель имел бы право на кассационное обжалование, если бы его приговорили к лишению свободы или если бы штрафы превышали установленный порог. Однако в случае неуплаты штрафы не могли быть автоматически заменены лишением свободы, а только общественными работами.

Кроме того, ЕСПЧ рассмотрел вопрос о возможности подачи кассационной жалобы прокурором в случаях, когда обвиняемый такого права не имеет. Суд обратил внимание на отсутствие объяснений со стороны правительства относительно обоснованности такого неравенства. Однако заявитель не доказал, что это нарушило его права, а национальная система обжалования оставалась сбалансированной.

Таким образом, ЕСПЧ пришел к выводу, что в данном деле не было нарушения п. 1 ст. 6 Конвенции.

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