Обмеження доступу до касаційного перегляду у справах про вчинення незначних кримінальних правопорушень не порушує Конвенцію — ЄСПЛ

ЄСПЛ підтвердив, що обмеження доступу до суду можливе за умови дотримання принципу пропорційності.

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Обмеження доступу до касаційного перегляду у справах про вчинення незначних кримінальних правопорушень не порушує Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Такого висновку дійшов Європейський суд з прав людини у справі ÇAĞIL v. TÜRKİYE (№ 19085/18).

Справа стосувалася подій 2015 року, коли заявнику і трьом іншим особам було пред’явлено обвинувачення в погрозах, публічних образах та нанесенні тілесних ушкоджень унаслідок бійки біля кафе. Суд першої інстанції визнав заявника винним і призначив йому покарання у вигляді 87 денних штрафів (приблизно 594 євро), 25 денних штрафів (приблизно 170 євро) та 120 денних штрафів (приблизно 683 євро). Вирок був остаточним, оскільки кожен зі штрафів не перевищував порогу для оскарження, передбаченого національним законодавством. Конституційний суд відхилив скаргу заявника щодо неможливості подати касаційну скаргу.

ЄСПЛ підтвердив, що обмеження доступу до суду можливе за умови дотримання принципу пропорційності. Суд зазначив, що заявник мав би право на касаційне оскарження, якби його засудили до позбавлення волі або якби штрафи перевищували встановлений поріг. Однак у разі несплати штрафи не могли бути автоматично замінені ув’язненням, а лише громадськими роботами.

Крім того, ЄСПЛ розглянув питання про можливість подання касаційної скарги прокурором у випадках, коли обвинувачений такого права не має. Суд звернув увагу на відсутність пояснень від уряду щодо обґрунтування такої нерівності. Проте заявник не довів, що це порушило його права, а національна система оскарження залишалася збалансованою. Таким чином, ЄСПЛ дійшов висновку, що в цій справі не було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції.

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