На Закарпатті викрили інспекторів митниці, які за $8 тисяч планували переправити чоловіка до Угорщини

Військовозобов’язаного спочатку доставили до Мукачева, звідки спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку потрапити до Угорщини.

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На Закарпатті викрили двох інспекторів митниці, які за 8 тисяч доларів планували переправити чоловіка до Угорщини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку року він запропонував знайомому за 8 тисяч доларів переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників.

Чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки цивільні спільники мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Після передачі 8 тисяч доларів двох митників затримали правоохоронці.

Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, гроші та три автомобілі.

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, вивчаються матеріали негласних слідчо-розшукових дій. За результатами цієї роботи буде повідомлено про підозру іншим учасникам групи.

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