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Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає посадовий оклад для поліцейських не менше 30280 грн

12:58, 12 березня 2025
Верховна Рада прийняла за основу законопроект про грошове забезпечення поліцейських, який лежав в парламенті з січня 2022 року.
Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає посадовий оклад для поліцейських не менше 30280 грн
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
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Верховна Рада 12 березня прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до статті 94 Закону «Про Національну поліцію» щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. Йдеться про законопроект 6506-1, який було зареєстровано ще в січні 2022 року, і з тих пір він припадав пилом у парламенті.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року загострилася ситуація навколо низьких зарплат у поліції.

Після цього до Верховної Ради було внесено законопроекти про збільшення грошового забезпечення поліцейських (6506 та альтернативні). Однак жоден з них не був ухвалений як закон.

Прийнятий 12 березня в першому читанні законопроект передбачає зміни до статті 94 закону про Нацполіцію, яка регулює грошове забезпечення поліцейських.

Як зазначено у проекті, грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.

Пропонується установити, що поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня та/або вченого звання.

Грошове забезпечення поліцейських складається з:

  • посадового окладу;
  • доплати за спеціального звання;
  • надбавки за вислугу років;
  • доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
  • доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;
  • премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).

Особливі умови та розміри грошового забезпечення поліцейських визначаються Кабміном.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Слід зауважити, що станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Тобто, посадовий оклад має бути не менше 30280 грн. Однак, як правило, законом про держбюджет встановлюється обмеження для деяких органів. До прикладу, для розрахунку окладів суддів діє прожитковий мінімум в 2102 грн.

Також проект передбачає, що поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до 2 років – 5%, від 2 до 4 років – 10%, від 4 до 7 років – 15%, від 7 до 10 років – 20%, від 10 до 13 років – 25%, від 13 до 16 років – 30%, від 16 до 19 років – 35%, від 19 до 22 років – 40%, від 22 до 25 років – 45%, понад 25 років – 50% посадового окладу.

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським затверджується Кабміном.

За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, що визначаються урядом.

Поліцейські, відряджені до інших органів державної влади, установ, організацій та прикомандировані, отримують грошове забезпечення, враховуючи посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої вони відряджені, а також інші види грошового забезпечення, визначені цим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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Національна поліція Верховна Рада України законопроект

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