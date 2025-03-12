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Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

12:58, 12 марта 2025
Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
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Верховная Рада 12 марта приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 94 Закона «О Национальной полиции» относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских. Речь идет о законопроекте 6506-1, который был зарегистрирован еще в январе 2022 года и с тех пор пылился в парламенте.

Напомним, что в конце 2021 года обострилась ситуация вокруг низких зарплат в полиции.
После этого в Верховную Раду были внесены законопроекты об увеличении денежного обеспечения полицейских (6506 и альтернативные). Однако ни один из них не был принят как закон.
Принятый 12 марта в первом чтении законопроект предусматривает изменения в статью 94 закона о Нацполиции, которая регулирует денежное обеспечение полицейских.

Как указано в проекте, денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать подбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции.

Предлагается установить, что полицейские получают денежное обеспечение, размер которого определяется в зависимости от должности, специального звания, срока службы в полиции, интенсивности и условий службы, квалификации, наличия научной степени и/или ученого звания.

Денежное обеспечение полицейских состоит из:

  • должностного оклада;
  • доплаты за специальное звание;
  • надбавки за выслугу лет;
  • доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
  • доплаты за научную степень и/или ученое звание;
  • премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 процентов должностного оклада).

Особые условия и размеры денежного обеспечения полицейских определяются Кабмином.

Должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, кроме курсантов (слушателей) высших учебных заведений с специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

Следует отметить, что по состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 3028 грн. То есть должностной оклад должен быть не менее 30280 грн. Однако, как правило, законом о госбюджете устанавливается ограничение для некоторых органов. Например, для расчета окладов судей действует прожиточный минимум в 2102 грн.

Также проект предусматривает, что полицейским выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах: за наличие стажа службы в полиции от одного до 2 лет – 5%, от 2 до 4 лет – 10%, от 4 до 7 лет – 15%, от 7 до 10 лет – 20%, от 10 до 13 лет – 25%, от 13 до 16 лет – 30%, от 16 до 19 лет – 35%, от 19 до 22 лет – 40%, от 22 до 25 лет – 45%, свыше 25 лет – 50% должностного оклада.

Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет полицейским утверждается Кабмином.

За полицейскими, временно проходящими службу за пределами Украины, сохраняется выплата денежного обеспечения в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам и в порядке, определяемых правительством.

Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, получают денежное обеспечение с учетом должностного оклада за должность, которую они занимают в органе, учреждении или организации, куда они командированы, а также другие виды денежного обеспечения, определенные этим законом.

Автор: Наталя Мамченко

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Национальная полиция Верховная Рада Украины законопроект

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