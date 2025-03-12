Стало известно, может ли ФЛП на общей системе налогообложения заниматься бартером

Законодательством не предусмотрены ограничения по осуществлению бартерных операций физическими лицами – предпринимателями на общей системе налогообложения.

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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило особенности права физического лица – предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, осуществлять бартерные операции.

В соответствии с пп. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, бартерная (товарообменная) операция – это хозяйственная операция, предусматривающая проведение расчетов за товары (работы, услуги) в неденежной форме в рамках одного договора.

Объектом налогообложения у физических лиц – предпринимателей на общей системе налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручкой в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами (п. 177.2 ст. 177 НКУ).

Законодательством не предусмотрены ограничения в отношении осуществления бартерных операций (взаимозачетов) физическими лицами – предпринимателями на общей системе налогообложения.

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