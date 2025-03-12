Украина изменила ход игры — в МИД раскрыли часть закулисья переговоров с США в Джидде

Спикер МИД Тихий подчеркнул, что все подробности можно будет раскрыть только много лет спустя, но все же рассказал некоторые детали.

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Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий раскрыл детали хода переговоров между Украиной и США в Джидде 11 марта. В частности, он подчеркнул, что все подробности можно будет раскрыть только спустя многие годы.

В МИД добавили, что Украина полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и «изменила ход игры».

По словам Тихого, действия украинской делегации дистанционно направлял Президент Владимир Зеленский.

«Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых мне доводилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия», — отметил он.

По словам пресс-секретаря МИД, одной из особенностей переговоров была их продолжительность – более 8 часов без учета обеда, во время которого, впрочем, «тоже шла работа».

«О впечатлениях от такой длительности могу сказать лишь одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выйти из тупика и даже достичь сложных компромиссов. Короче говоря, побеждает тот, кто способен преодолеть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще – контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы, считаю, в целом справились», — рассказал Тихий.

Вторым важным нюансом представитель МИД назвал «эмоциональный и информационный фон встречи».

«Он определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. Встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке „осведомленных источников“. Поэтому настолько важными были присутствие СМИ на месте и профессиональная работа с ними», — считает Тихий.

Третьим нюансом пресс-секретарь МИД назвал важность личной роли переговорщиков. «В украинской делегации были представлены и дипломатический, и военный блок, все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро», — написал Тихий.

«Помню, как в один из самых сложных моментов уже под конец министр Андрей Сибига взглянул на меня вполоборота, и в его выражении лица читалось „ну и ну“, но также спокойное „все будет хорошо“. На финальных стадиях работы над проектом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично Президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат», — отметил пресс-секретарь.

Тихий сообщил, что уже в самолете поступило подтверждение от наших дипломатов, что «все процессы в Жешуве только что были восстановлены».

При этом пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина на переговорах «полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры».

Раніше стало відомо,що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Також у Офісі Президента підтвердили, що США відновили надання Україні безпекової допомоги.

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