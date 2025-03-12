Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Украина изменила ход игры — в МИД раскрыли часть закулисья переговоров с США в Джидде

12:49, 12 марта 2025
Спикер МИД Тихий подчеркнул, что все подробности можно будет раскрыть только много лет спустя, но все же рассказал некоторые детали.
Украина изменила ход игры — в МИД раскрыли часть закулисья переговоров с США в Джидде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий раскрыл детали хода переговоров между Украиной и США в Джидде 11 марта. В частности, он подчеркнул, что все подробности можно будет раскрыть только спустя многие годы.

В МИД добавили, что Украина полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и «изменила ход игры».

По словам Тихого, действия украинской делегации дистанционно направлял Президент Владимир Зеленский.

«Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых мне доводилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия», — отметил он.

По словам пресс-секретаря МИД, одной из особенностей переговоров была их продолжительность – более 8 часов без учета обеда, во время которого, впрочем, «тоже шла работа».

«О впечатлениях от такой длительности могу сказать лишь одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выйти из тупика и даже достичь сложных компромиссов. Короче говоря, побеждает тот, кто способен преодолеть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще – контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы, считаю, в целом справились», — рассказал Тихий.

Вторым важным нюансом представитель МИД назвал «эмоциональный и информационный фон встречи».

«Он определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. Встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке „осведомленных источников“. Поэтому настолько важными были присутствие СМИ на месте и профессиональная работа с ними», — считает Тихий.

Третьим нюансом пресс-секретарь МИД назвал важность личной роли переговорщиков. «В украинской делегации были представлены и дипломатический, и военный блок, все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро», — написал Тихий.

«Помню, как в один из самых сложных моментов уже под конец министр Андрей Сибига взглянул на меня вполоборота, и в его выражении лица читалось „ну и ну“, но также спокойное „все будет хорошо“. На финальных стадиях работы над проектом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично Президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат», — отметил пресс-секретарь.

Тихий сообщил, что уже в самолете поступило подтверждение от наших дипломатов, что «все процессы в Жешуве только что были восстановлены».

При этом пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина на переговорах «полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры».

Раніше стало відомо,що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Також у Офісі Президента підтвердили, що США відновили надання Україні безпекової допомоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США МИД Украина Саудовская Аравия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя принят в целом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву гражданина, который не подлежит ему, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Верховная Рада поручит Кабмину подготовить изменения в Хозяйственный кодекс о создании преференций бизнесменам из США в рамках Послевоенного Альянса – стало известно содержание проекта Арахамии

Проект о создании преференционных условий деятельности бизнеса из США в рамках Послевоенного Альянса также предусматривает изменения в Кодекс о недрах относительно механизмов пересмотра лицензий на пользование недрами, анализа неэффективно используемых («спящих») лицензий и определения порядка их передачи иностранным субъектам хозяйственной деятельности из США.

Сотрудники USAID уничтожают документы, содержащие конфиденциальную информацию — Politico

Сотрудникам USAID приказали измельчить и сжечь документы.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді