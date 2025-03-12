Україна змінила хід гри — у МЗС розкрили частину закулісся переговорів із США у Джидді

Речник МЗС Тихий наголосив, що всі подробиці можна буде розкрити лише через багато років, але все ж розповів деякі деталі.

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Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкрив деталі перебігу переговорів між Україною та США у Джидді 11 березня. Він, зокрема, наголосив, що всі подробиці можна буде розкрити лише через багато років.

У МЗС додали, що Україна повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та «змінила хід гри».

За словами Тихого, дії української делегації дистанційно скеровував Президент Володимир Зеленський.

«Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії», — зазначив він.

За словами речника МЗС, однією з особливостей переговорів була їхня тривалість – понад 8 годин без урахування обіду, під час якого, загалом, «теж ішла робота».

«Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характеру. А ще — контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися», — розповів Тихий.

Другим важливим нюансом представник МЗС назвав «емоційне та інформаційне тло зустрічі».

«Воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. Зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі «обізнаних джерел». Тому настільки важливими були перебування ЗМІ на місці та професійна робота з ними», — вважає Тихий.

Третім нюансом речник МЗС назвав важливість особистої ролі переговорників. «В українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро», - написав Тихий.

«Памʼятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга глянув на мене у півоберта і в його виразі обличчя читалося «ну і ну», але також спокійне «все буде гуд». На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат», — зазначив речник.

Тихий повідомив, що уже в літаку надійшло підтвердження від наших дипломатів, що «всі процеси в Жешуві щойно було відновлено».

При цьому речник МЗС зазначив, що Україна на переговорах «повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри».

Раніше стало відомо,що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, яку опублікував Офіс Президента.

Також у Офісі Президента підтвердили, що США відновили надання Україні безпекової допомоги.

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