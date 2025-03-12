Китай проведе з Іраном і РФ зустріч щодо іранської ядерної програми

Переговори за участю Росії, Китаю та Ірану відбудуться в КНР 14 березня.

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У п’ятницю, 14 березня, в Пекіні відбудеться зустріч за участю представників Китаю, Росії та Ірану. Сторони обговорять іранську ядерну програму та пов’язані з нею питання. Про це повідомила представниця МЗС КНР Мао Нін на брифінгу.

«Китай 14 березня проведе в Пекіні зустріч представників КНР, Росії та Ірану по іранській ядерній проблемі», — сказала представниця відомства.

Головувати на зустрічі буде заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, а російську та іранську сторони представлятимуть заступники глав МЗС Сергій Рябков і Казем Гарібабаді.

«Три сторони обміняються думками щодо іранської ядерної проблеми та інших питань, що становлять взаємний інтерес», — додала Мао.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін погодився допомогти Дональду Трампу в ядерних переговорах з Іраном.

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