Китай проведет с Ираном и РФ встречу по иранской ядерной программе

Переговоры с участием России, Китая и Ирана пройдут в КНР 14 марта.

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В пятницу, 14 марта, в Пекине состоится встреча с участием представителей Китая, России и Ирана. Стороны обсудят иранскую ядерную программу и связанные с ней вопросы. Об этом сообщила представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

«Китай 14 марта проведет в Пекине встречу представителей КНР, России и Ирана по иранской ядерной проблеме», - сказала представитель ведомства.

Председательствовать на встрече будет заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, а российскую и иранскую стороны будут представлять заместители глав МИД Сергей Рябков и Казем Гарибабади.

«Три стороны обменяются мнениями относительно иранской ядерной проблемы и других вопросов, представляющих взаимный интерес», - добавила Мао.

Ранее СМИ сообщали, что Путин согласился помочь Дональду Трампу в ядерных переговорах с Ираном.

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