Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном, — СМИ

Как пишет Bloomberg, РФ согласилась помогать администрации президента Дональда Трампа в ведении переговоров с Ираном по его ядерной программе.

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Президент США Дональд Трамп попросил Путина помочь в коммуникации с Ираном по поводу его ядерной программы. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Трамп поднял этот вопрос во время телефонного разговора с Путиным в феврале. Через несколько дней чиновники из его администрации обсудили этот вопрос. В частности, Трамп хочет "ядерного мирного соглашения с Ираном".

Как пишет Bloomberg, РФ согласилась помочь администрации Трампа общаться с Ираном по ряду вопросов, включая ядерную программу Исламской Республики и поддержку страной региональных антиамериканских группировок.

Пока что ни Россия, ни Иран публично не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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