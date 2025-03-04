США начали торговую войну с Канадой, —Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью 155 миллиардов долларов.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что США объявили торговую войну против его страны. Потому Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов, сообщает CTV News.

Трюдо добавил, что Канада не намерена отступать. Он подчеркнул, что его страна сохранит тарифы на американские товары до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не отменит американские тарифы.

Премьер-министр Канады пояснил, что американские товары стоимостью 30 миллиардов долларов обложат пошлинами немедленно, а остальные товары стоимостью 125 миллиардов долларов обложат пошлинами через 21 день.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.

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