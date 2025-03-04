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Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая

09:24, 4 марта 2025
Пошлины вступают в силу 4 марта.
Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая
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Президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики. Об этом сообщает Bloomberg.

«Все уже решено. Они вступают в силу завтра», — сказал Трамп журналистам 3 марта, когда его спросили, могут ли соседи США заключить соглашение, чтобы отложить введение пошлин, как это произошло месяц назад.

Позже в Белом доме сообщили, что Трамп также подписал указ о повышении пошлин на товары из Китая до 20%. Как указывается, в директиве указано, что Пекин «не принял надлежащих мер» для прекращения потока незаконного фентанила в США.

Издание отмечает, что обещанные пошлины станут одними из самых масштабных за время президентства Трампа, поскольку затронут примерно $1,5 трлн годового импорта. Они предусматривают 25% пошлину на весь импорт из Канады и Мексики, за исключением канадской энергетики, которая будет облагаться 10% пошлиной.

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США Дональд Трамп Китай Мексика Канада

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