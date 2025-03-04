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Соглашение о полезных ископаемых возвращается «на рельсы» – Ермак заявил, что «есть взаимопонимание»

09:06, 4 марта 2025
В США заявили, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в ближайшее время.
Соглашение о полезных ископаемых возвращается «на рельсы» – Ермак заявил, что «есть взаимопонимание»
Источник фото: Getty Image
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Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик после разговора с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком заверяет, что соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в ближайшее время.

«Я имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с руководителем администрации Президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, что приведет к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, которое, в конечном итоге, естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности», – сообщил Фицпатрик.

По его словам, Европа «должна будет активизироваться и внести свой вклад, и для этого ей будут предоставлены соответствующие полномочия».

«Следите за дальнейшими подробностями», – добавил член Палаты представителей.

Такой диалог подтвердил и руководитель ОПУ Андрей Ермак. В частности, он указал, что они обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о полезных ископаемых.

В результате Ермак подчеркнул, что «нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам».

«Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств», - прокомментировал диалог руководитель ОПУ.

Как стало известно, в медиа заявили, что США приостанавливают поставки оружия Украине.

В то же время Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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США Украина Андрей Ермак

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