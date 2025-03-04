Зеленский назначил Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации

Валерий Залужный будет исполнять обязанности представителя Украины в IMO и посла Украины в Великобритании по совместительству.

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Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO).

Соответствующий указ №151/2025 появился на официальном портале главы государства.

Как отмечается, Залужный будет исполнять обязанности представителя Украины в IMO и посла Украины в Великобритании по совместительству.

Международная морская организация является специализированным учреждением ООН. Ее деятельность направлена на обеспечение безопасности на море и предотвращение загрязнения окружающей среды с судов.

Ранее мы писали, что бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отправился в Великобританию. Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Ранее, Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

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