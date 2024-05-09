Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби

13:42, 9 травня 2024
Президент підписав Указ про звільнення за станом здоров’я Валерія Залужного з військової служби.
Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав Указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби.

«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу» - зазначено в Указі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наприкінці квітня повідомляв, що впродовж найближчих кількох тижнів Залужний має розпочати роботу на посаді Посла.

Він зазначив, що питання агреману (попередня згода уряду на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої) та протокольних процедур вже узгоджені.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн

Підприємства, які не виконують вимоги ТЦК, зможуть отримати штраф до 59,5 тисяч грн.

Київський апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Сергія Головатого

У вересні 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження, а після відмови внесло припис Сергію Головатому і склало протокол.

Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Іншим Указом Президент призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби

Президент підписав Указ про звільнення за станом здоров’я Валерія Залужного з військової служби.

Верховна Рада зменшила штрафи за порушення правил зберігання нехарчової продукції для підприємців на спрощеній системі оподаткування

Також парламент дозволив фіксувати процес проведення перевірок на відео.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області