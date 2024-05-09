Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби

Президент підписав Указ про звільнення за станом здоров’я Валерія Залужного з військової служби.

Президент Володимир Зеленський 8 травня підписав Указ про звільнення Валерія Залужного з військової служби.

«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу» - зазначено в Указі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наприкінці квітня повідомляв, що впродовж найближчих кількох тижнів Залужний має розпочати роботу на посаді Посла.

Він зазначив, що питання агреману (попередня згода уряду на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої) та протокольних процедур вже узгоджені.

Автор: Наталя Мамченко

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