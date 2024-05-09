10 травня завершується термін надання послуги одночасного оформлення документів — Паспортний сервіс

Експериментальний проект щодо одночасного оформлення документів тривав з 2022 року.

10 травня завершується термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомив Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 541 проектом були передбачені послуги:

- одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку;

- одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку.

Надання вищезгаданих послуг припиняється з моменту завершення експериментального проекту.

Нагадаємо, що директор Департаменту консульської служби МЗС Роман Горяйнов у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» повідомив, що всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня, будуть розглянуті та опрацьовані закордонними дипломатичними установами України в повному обсязі, у тому числі подані до 23.04.2024 заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

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