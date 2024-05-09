10 мая истекает срок предоставления услуги одновременного оформления документов — Паспортный сервис

Экспериментальный проект по одновременному оформлению документов был с 2022 года.

10 мая завершается срок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщил Центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 7 мая 2022 г. № 541 проектом были предусмотрены услуги:

- одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или украденного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

- одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу одному из родителей (усыновителей) или других законных представителей ребенка, а также паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку/детям, которая/не достигшая/не достигшие 14-летнего возраста;

- одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины одному из родителей (усыновителей) или других законных представителей ребенка и паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку/детям, не достигшим/не достигшим 14- летнего возраста.

Предоставление вышеуказанных услуг прекращается с момента завершения экспериментального проекта.

Напомним, что директор Департамента консульской службы МИД Роман Горяйнов в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» сообщил, что все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены и проработаны зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в полном объеме, в том числе поданные до 23.04.2024 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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