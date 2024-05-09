Верховная Рада приняла закон о возможности одновременного оформления за границей паспорта гражданина Украины и загранпаспорта

10 мая истекает срок действия проекта о возможности одновременного оформления паспорта, но новый закон вступит в силу не раньше, чем через два месяца.

Верховная Рада 9 мая приняла в целом как закон законопроект 11017 о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом.

Он вносит изменения в Закон «О Едином государственном демографическом реестре», которыми:

предусмотрена возможность одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта;

возможность оформления через государственное предприятие, принадлежащее сфере управления Государственной миграционной службы (ГП «Документ»), паспорта гражданина Украины и/или загранпаспортам гражданам, находящимся за пределами Украины;

уменьшается срок срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины до 7 дней;

предусмотрено, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;

устранены основные несогласованности в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины и с оформлением и выдачей паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, предлагается внести уточняющие изменения в Закон «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине».

Проект направлен на законодательное закрепление удобных для граждан услуг, которые пользуются спросом и доказали свою эффективность в рамках реализации экспериментальных проектов (оформление через ГП «Документ» паспорта гражданам, находящимся за пределами Украины, а также одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта.

Речь идет о проведенных экспериментальных проектах, утвержденных постановлениями КМУ «О реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины, оформлению, обмену иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине, виды на постоянное проживание во время их пребывания за пределами Украины» от 10.06.2022 № 678 и «О реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу» от 7.05.2022 №541.

Напомним, что 10 мая 2024 года истекает срок реализации экспериментального проекта по одновременному оформлению паспортов, который был введен постановлением КМУ от 7 мая 2022 г. № 541.

Следовательно, с 10 мая прекращается предоставление услуг по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу; одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу одному из родителей (усыновителей) или других законных представителей ребенка, а также паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку, не достигшему 14-летнего возраста; одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины одному из родителей (усыновителей) или других законных представителей ребенка и паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку, не достигшему 14-летнего возраста.

Вместе с тем новый закон вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Следовательно, в ближайшие месяцы соответствующие услуги будут заблокированы.

Напомним, что директор Департамента консульской службы МИД Роман Горяйнов в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» сообщил, что все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены и проработаны зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в полном объеме, в том числе поданные до 23.04.2024 заявления на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Автор: Наталья Мамченко

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