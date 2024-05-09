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Кто в большинстве своем стоит в очередях в ТЦК: ответил народный депутат

23:15, 9 мая 2024
Очереди в ТЦК сформировались преимущественно теми, кто имеет бронирование или проблемы со здоровьем.
Кто в большинстве своем стоит в очередях в ТЦК: ответил народный депутат
Фото: Yan Dobronosov/Facebook
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В настоящее время очереди в территориальные центры комплектования и социальной поддержки сформировались в основном теми, кто имеет бронирование или определенные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в эфире телеканала «Мы-Украина».

«Приходят те, кто практически уверен, что его не призовут на службу. Этот вопрос обсуждался в комитете», – добавил парламентарий.

По его словам, уменьшить количество людей в очередях можно будет после введения электронного кабинета, поскольку часть людей будет обновлять данные онлайн.

«Нам его уже показали. Там есть определенные замечания, но в общем-то он может справиться с этой задачей. В то же время после обновления данных в электронном кабинете людям все равно придется идти в ТЦК», – отметил нардеп.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон о заочных штрафах за нарушение военного учета до 25,5 тысячи гривен. Военнообязанным, которые не стали на учет, не обновили данные, не явились за повесткой, смогут выписать штраф заочно, открыть исполнительное производство и заблокировать счет.

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