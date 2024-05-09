Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Новое продолжение военного положения и мобилизации начнет действовать с 14 мая по 11 августа 2024 года.

В четверг, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в стране, а также продлении срока проведения общей мобилизации (3685-IX, 3684-IX). Об этом сообщили на официальном сайте парламента.

Отметим, это уже одиннадцатое продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним, ранее Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до середины августа.

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