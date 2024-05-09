В БП ВС, КГС и КУС Верховного Суда интегрировали свое делопроизводство с подсистемой Электронного суда – ВСП

В «Голосе Украины» опубликовали объявление о работе модулей ЕСИТС в Верховном Суде.

В Большой Палате Верховного Суда, Кассационном уголовном суде и Кассационном гражданском суде завершена интеграция подсистем «Электронный кабинет» и «Электронный суд» с подсистемой автоматизированной системы делопроизводства суда. Как сообщили в ВСП, в газете «Голос Украины» обнародовано соответствующее объявление по аспектам функционирования модулей ЕСИТС в Верховном Суде.

Вместе с тем следует напомнить, что как Кассационный гражданский суд Верховного Суда, так и БП ВС осуществляли прием процессуальных документов, созданных пользователями в электронном кабинете подсистемы «Электронный суд» еще до публикации данного объявления.

Ниже приводим объявление, опубликованное Высшим советом правосудия (дословно).

«Оголошення

Вища рада правосуддя повідомляє, що відповідно до пункту 131 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, функціонування підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду та Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду та Київському апеляційному суді починається після інтеграції цих підсистем із наявними в зазначених судах автоматизованими системами документообігу та публікації відповідного оголошення в порядку, визначеному для початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

З огляду на завершення у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду та Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду інтеграції підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» із наявною у Верховному Суді підсистемою автоматизованої системи діловодства суду зазнає змін порядок вчинення Великою Палатою Верховного Суду, Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду та Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду процесуальних (або інших) дій, особливості вчинення яких передбачені підпунктами 17.1, 17.5, 17.14 підпункту 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України; підпунктами 15.1, 15.5, 15.14 підпункту 15 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України; підпунктами 15.1, 15.5, 15.15 підпункту 15 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України.

Зазначені вище дії вчиняються з використанням підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» у порядку, визначеному Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та нормами процесуального законодавства, що регулюють порядок вчинення таких дій».

Автор: Наталья Мамченко

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