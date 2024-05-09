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У ВП ВС, КЦС та ККС Верховного Суду інтегрували своє діловодство з підсистемою Електронного суду – ВРП

17:24, 9 травня 2024
У «Голосі України» опублікували оголошення про роботу модулів ЄСІТС у Верховному Суді.
У ВП ВС, КЦС та ККС Верховного Суду інтегрували своє діловодство з підсистемою Електронного суду – ВРП
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У Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді та Касаційному цивільному суді завершено інтеграції підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» із підсистемою автоматизованої системи діловодства суду. Як повідомили у ВРП, у газеті «Голос України» оприлюднено відповідне оголошення щодо аспектів функціонування модулів ЄСІТС у Верховному Суді.

Разом з тим, слід нагадати, що як Касаційний цивільний суд Верховного Суду, так і ВП ВС здійснювали прийом процесуальних документів, створених користувачами в електронному кабінеті підсистеми «Електронний суд» ще до публікації даного оголошення.

Нижче наводимо оголошення, яке опублікувала Вища рада правосуддя (дослівно).

«Оголошення

Вища рада правосуддя повідомляє, що відповідно до пункту 131  Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, функціонування підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду та Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду та Київському апеляційному суді починається після інтеграції цих підсистем із наявними в зазначених судах автоматизованими системами документообігу та публікації відповідного оголошення в порядку, визначеному для початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

З огляду на завершення у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду та Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду інтеграції підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» із наявною у Верховному Суді підсистемою автоматизованої системи діловодства суду зазнає змін порядок вчинення Великою Палатою Верховного Суду, Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду та Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду процесуальних (або інших) дій, особливості вчинення яких передбачені підпунктами 17.1, 17.5, 17.14 підпункту 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України; підпунктами 15.1, 15.5, 15.14 підпункту 15 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України; підпунктами 15.1, 15.5, 15.15 підпункту 15 пункту 1 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України.

Зазначені вище дії вчиняються з використанням підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд»  у порядку, визначеному Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та нормами процесуального законодавства, що регулюють порядок вчинення таких дій».

Автор: Наталя Мамченко

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