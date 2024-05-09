В Одесі чоловік поскаржився, що «працівники ТЦК силою затягнули його до авто та відвезли на ВЛК»: що вирішив суд

Чоловіка визнали придатним до військової служби, йому вручали дві повістки, проте він уникав мобілізації.

Фото: unian.ua

В Одесі чоловік двічі ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що не хоче служити в армії, бо «Україна його не ростила і не годувала». Вирок у справі № 947/10932/24 виніс Київський районний суд міста Одеси.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби, йому вручали дві повістки, проте він уникав мобілізації.

На суді чоловік повністю визнав провину. Він заявляв, що не хоче служити в армії та після оголошення військового стану не ходив до ТЦК. Житель Одеси стверджував, що нібито «працівники ТЦК його силою затягнули до авто та відвезли для проходження ВЛК», яка визнала його придатним до мобілізації. Далі чоловіка нібито возили у військові частини в Черкасах та Умані, проте там нібито відмовлялись брати його на службу.

Підсудний додав, що «Україна його не ростила, не годувала. Йому важливо допомагати фінансово своїй сестрі, яка самостійно виховує 3 дітей, ніж захищати Україну. Він дії працівників ТЦК та рішення ВЛК не оспорював, оскільки у нього і без цього вистачає проблем у житті. Просив пробачити його та призначити покарання згідно із законом». Також він стверджував, що нібито має проблеми зі здоров'ям.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав підсудного винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

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