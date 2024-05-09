Практика судів
  1. В Україні

Держпраці відповіла, яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг

23:55, 9 травня 2024
Працівники, які вчиняють мобінг, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність.
Держпраці відповіла, яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг.

Зокрема, працівники, які вчиняють мобінг, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

За вчинення мобінгу працівники можуть бути звільнені з роботи за рішенням роботодавця. Таке звільнення є заходом притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Адміністративна відповідальність (стаття 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачає штраф або громадські роботи до 50 годин.

Раніше ми публікували огляд судової практики з питань встановлення фактів мобінгу в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про можливість одночасного оформлення за кордоном паспорта громадянина України та закордонного паспорта

10 травня спливає строк дії проекту щодо можливості одночасного оформлення паспорту, але новий закон набуде сили не раніше, ніж через два місяці.

У ВП ВС, КЦС та ККС Верховного Суду інтегрували своє діловодство з підсистемою Електронного суду – ВРП

У «Голосі України» опублікували оголошення про роботу модулів ЄСІТС у Верховному Суді.

Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Послом у Великій Британії

Президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Валерія Залужного Послом України у Великій Британії

Всі заяви про оформлення закордонного паспорта, подані до 23 квітня, будуть розглянуті дипломатичними установами – відповідь МЗС

Подані громадянами України заяви про надання консульських послуг, у тому числі на оформлення закордонних паспортів будуть опрацьовані дипломатичними установами – МЗС.

В Офісі Президента хочуть розробити нову Концепцію розвитку системи правосуддя – на 2024-2026 роки

А з представниками бізнесу в Офісі Президента обговорили питання створення Вищого адміністративного суду та кадрові проблеми Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео