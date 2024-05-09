Держпраці відповіла, яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг

Працівники, які вчиняють мобінг, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, яка відповідальність передбачена для працівників, що вчиняють мобінг.

Зокрема, працівники, які вчиняють мобінг, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

За вчинення мобінгу працівники можуть бути звільнені з роботи за рішенням роботодавця. Таке звільнення є заходом притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Адміністративна відповідальність (стаття 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачає штраф або громадські роботи до 50 годин.

Раніше ми публікували огляд судової практики з питань встановлення фактів мобінгу в Україні.

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