Встановлення факту вчинення мобінгу відносно державного службовця: огляд практики Верховного Суду

Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань трудового права підготував дайджест судової практики з питань встановлення фактів мобінгу в Україні.
Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску. Проте, зазначають у НААУ, існує чимало прогалин у доведенні фактів мобінгу на практиці.
Так, проявами мобінгу можуть бути:
У дайджесті відображені правові позиції Верховного Суду щодо питань:
-встановлення факту мобінгу;
-встановлення факту вчинення мобінгу відносно державного службовця;
-визнання дій мобінгом і наказів незаконними;
-вчинення мобінгу під час звільнення;
-розміщення інформації в телеграм-каналі та вплив цього факту на звільнення;
-відмови у відкритті провадження в частині позовних вимог;
-визнання протиправним і скасування наказу про оголошення догани;
-визнання протиправним і скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі;
-стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу;
-визнання факту вчинення відповідачем мобінгу щодо позивача;
-зобов'язання відповідача вирішити питання про нарахування й виплату позивачу винагороди за підсумками роботи за рік (тринадцятої зарплати) та ін.
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