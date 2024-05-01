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Встановлення факту вчинення мобінгу відносно державного службовця: огляд практики Верховного Суду

19:58, 1 травня 2024
Опубліковано огляд судової практики з питань встановлення фактів мобінгу в Україні.
Встановлення факту вчинення мобінгу відносно державного службовця: огляд практики Верховного Суду
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Комітет Національної асоціації адвокатів України з питань трудового права підготував дайджест судової практики з питань встановлення фактів мобінгу в Україні.

Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску. Проте, зазначають у НААУ, існує чимало прогалин у доведенні фактів мобінгу на практиці.

Так, проявами мобінгу можуть бути:

  • створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);
  • безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі та наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організаційно розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);
  • нерівність можливостей для навчання та кар'єрного росту;
  • нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;
  • безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень).

У дайджесті відображені правові позиції Верховного Суду щодо питань:

-встановлення факту мобінгу;

-встановлення факту вчинення мобінгу відносно державного службовця;

-визнання дій мобінгом і наказів незаконними;

-вчинення мобінгу під час звільнення;

-розміщення інформації в телеграм-каналі та вплив цього факту на звільнення;

-відмови у відкритті провадження в частині позовних вимог;

-визнання протиправним і скасування наказу про оголошення догани;

-визнання протиправним і скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі;

-стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу;

-визнання факту вчинення відповідачем мобінгу щодо позивача;

-зобов'язання відповідача вирішити питання про нарахування й виплату позивачу винагороди за підсумками роботи за рік (тринадцятої зарплати) та ін.

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