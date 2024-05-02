Вища рада правосуддя пропонує надати їй право відкликати з ОП подання про призначення суддів

Комітет з питань правової політики до другого читання законопроекту 9439 може додати право Вищої ради правосуддя відкликати подання про призначення суддів, подані до Офісу Президента, у разі отримання даних від НАБУ чи СБУ.

Вищій раді правосуддя можуть розширити повноваження в частині відкликання подань про призначення суддів з Офісу Президента.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правової політики 1 травня рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 9439, за яким Президент отримає право повертати подання про призначення суддів до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду. Така можливість надається під час воєнного стану та протягом року після нього.

Повернення буде здійснюватися у разі отримання від СБУ чи НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення як суддями, так і кандидатами в судді дій, які можуть загрожувати національній безпеці України, чи завдати шкоди національним інтересам.

Законопроект у червні 2023 року вніс голова Комітету Денис Маслов разом з колегами.

У разі повернення подання ВРП повторно розглядає питання внесення Президентові подання про призначення.

Разом з тим, під час роботи над законопроектом до другого читання пропонується врахувати пропозиції Вищої ради правосуддя. Зокрема – тимчасово надати ВРП повноваження відкликати подання про призначення судді на посаду в разі отримання Вищою радою правосуддя інформації про загрози національній безпеці чи шкоди національним інтересам, для його повторного розгляду.

Зазначимо, що СБУ в своїх пропозиціях зауважило, що необхідно доопрацювати законопроект зокрема у частині здійснення перевірки стосовно наявності чи відсутності негативних відомостей до внесення ВРП відповідного подання.

Зауваження надало і НАБУ, яке вказало, що запропоновані законопроектом зміни не містять чіткого визначення обсягу, змісту інформації, яка може свідчити про вчинення дій, що можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам, або критеріїв її визначення та формалізованому рішенню, яке НАБУ чи СБУ має надати Президенту України.

Крім того, відсутній порядок подання інформації, документів, які можуть слугувати доказом її отримання або підтверджувати таку інформацію. На думку НАБУ, варто врахувати, що запропонований законопроектом підхід до визначення вчинення дій, що можуть загрожувати національній безпеці, допускає неоднозначне тлумачення зазначених понять, що є недопустимим з огляду на принцип верховенства права та наслідком якого може бути створення передумов визнання незаконними дій органів досудового розслідування під час розкриття ними інформації.

Автор: Наталя Мамченко

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