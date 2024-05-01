Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 9439 про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 1 травня рекомендував парламенту прийняти в першому читанні законопроект 9439, за яким під час воєнного стану та протягом року після нього Президент отримає право повертати подання про призначення суддів до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду.

Повернення буде здійснюватися у разі отримання від СБУ чи НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення як суддями, так і кандидатами в судді дій, які можуть загрожувати національній безпеці України, чи завдати шкоди національним інтересам.

Нагадаємо, законопроект у червні 2023 року вніс голова Комітету Денис Маслов разом з колегами.

У разі повернення подання ВРП повторно розглядає питання внесення Президентові подання про призначення.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своєму висновку зазначає, що сам факт отримання СБУ чи НАБУ інформації про вчинення кандидатом на посаду судді протиправних дій, які підпадають під ознаки того чи іншого кримінального правопорушення, не може вважатись достатньою підставою для прийняття рішення, яким особі фактично відмовляється у призначенні її на посаду судді, оскільки наявність згаданої вище «інформації» не є беззаперечним доказом вини особи у вчиненні якогось протиправного діяння.

Верховний Суд висловив деякі зауваження та пропонує доопрацювати законопроект.

Вища рада правосуддя та Служба безпеки України висловили деякі зауваження до законопроекту та в цілому підтримують його прийняття.

Державна судова адміністрація повідомила про відсутність пропозицій та зауважень.

Рада суддів України підтримує прийняття Законопроекту.

Офіс Президента України зазначає, що визначення законодавцем тимчасової можливості для Президента України повернути до ВРП подання про призначення особи на посаду судді у виняткових випадках не порушуватиме суті конституційних повноважень Президента України та ВРП, а також відповідатиме європейським принципам та стандартам призначення на посаду судді, артикульованим у висновках Венеціанської комісії.

Міністерство юстиції висловило низку зауважень, зокрема, щодо невідповідності законопроекту положенням статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини.

Національне антикорупційне бюро України не заперечує проти прийняття законопроекту у разі врахування висловлених зауважень. Зокрема, НАБУ за підписом директора Семена Кривоноса вказало у своєму висновку, що запропоновані законопроектом зміни не містять чіткого визначення обсягу, змісту інформації, яка може свідчити про вчинення дій, що можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам, або критеріїв її визначення та формалізованому рішенню, яке НАБУ чи СБУ має надати Президенту України.

Крім того, відсутній порядок подання інформації, документів, які можуть слугувати доказом її отримання або підтверджувати таку інформацію. На думку НАБУ, варто врахувати, що запропонований законопроектом підхід до визначення вчинення дій, що можуть загрожувати національній безпеці, допускає неоднозначне тлумачення зазначених понять, що є недопустимим з огляду на принцип верховенства права та наслідком якого може бути створення передумов визнання незаконними дій органів досудового розслідування під час розкриття ними інформації.

Члени Комітету під час засідання зазначили, що під час підготовки до другого читання є необхідність у застосуванні положення частини першої статті 116 Регламенту, зокрема щодо врегулювання порядку взаємодії між Президентом, СБУ, НАБУ та ВРП в частині отримання інформації щодо особи, яка може свідчити про вчинення дій, що можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам; здійснення перевірки такої інформації до внесення Вищою радою правосуддя Президенту відповідного подання про призначення; уточнення критеріїв, обсягу та змісту такої інформації; тимчасового надання ВРП повноваження відкликати подання про призначення судді на посаду в разі отримання Вищою радою правосуддя такої інформації, для його повторного розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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