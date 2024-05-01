Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 1 мая рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект 9439, согласно которому во время военного положения и в течение года после него Президент получит право возвращать представление о назначении судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения.

Возврат будет осуществляться в случае получения от СБУ или НАБУ информации, свидетельствующей о совершении как судьями, так и кандидатами в судьи действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины, или нанести ущерб национальным интересам.

Напомним, законопроект в июне 2023 года внес глава Комитета Денис Маслов вместе с коллегами.

В случае возвращения представления ВСП повторно рассматривает вопрос о внесении Президенту представления о назначении.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении отмечает, что сам факт получения СБУ или НАБУ информации о совершении кандидатом на должность судьи противоправных действий, подпадающих под признаки того или иного уголовного правонарушения, не может считаться достаточным основанием для принятия решения, какому лицу фактически отказывается в назначении ее на должность судьи, поскольку наличие упомянутой выше информации не является безоговорочным доказательством вины лица в совершении какого-либо противоправного деяния.

Верховный Суд высказал некоторые замечания и предлагает доработать законопроект.

Высший совет правосудия и Служба безопасности Украины высказали некоторые замечания по законопроекту и в целом поддерживают его принятие.

Государственная судебная администрация сообщила об отсутствии предложений и замечаний.

Рада судей Украины поддерживает принятие законопроекта.

Офис Президента Украины отмечает, что определение законодателем временной возможности для Президента Украины вернуть в ВСП представление о назначении лица на должность судьи в исключительных случаях не будет нарушать сути конституционных полномочий Президента Украины и ВСП, а также будет соответствовать европейским принципам и стандартам назначения на должность судьи, артикулированным в выводы Венецианской комиссии.

Министерство юстиции высказало ряд замечаний, в частности, относительно несоответствия законопроекта положениям статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практике Европейского суда по правам человека.

Национальное антикоррупционное бюро Украины не возражает против принятия законопроекта в случае учета высказанных замечаний. В частности, НАБУ за подписью директора Семена Кривоноса указало в своем заключении, что предложенные законопроектом изменения не содержат четкого определения объема, содержания информации, которая может свидетельствовать о совершении действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам, или критериям ее определения и формализованному решению, которое НАБУ или СБУ должно предоставить Президенту Украины.

Кроме того, отсутствует порядок предоставления информации, документов, которые могут служить доказательством ее получения или подтверждать такую информацию. По мнению НАБУ, следует учесть, что предложенный законопроектом подход к определению совершения действий, которые могут угрожать национальной безопасности, допускает неоднозначное толкование указанных понятий, что недопустимо с учетом принципа верховенства права и следствием которого может быть создание предпосылок признания незаконными действий органов досудебного расследования при раскрытии ими информации.

Члены Комитета во время заседания отметили, что при подготовке ко второму чтению есть необходимость в применении положения части первой статьи 116 Регламента, в частности по урегулированию порядка взаимодействия между Президентом, СБУ, НАБУ и ВСП в части получения информации о лице, которое может свидетельствовать о совершении действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам; осуществление проверки такой информации до внесения Высшим советом правосудия Президенту соответствующего представления о назначении; уточнение критериев, объема и содержания такой информации; временного предоставления ВСП полномочия отозвать представление о назначении судьи на должность в случае получения Высшим советом правосудия такой информации для его повторного рассмотрения.

Автор: Наталья Мамченко

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