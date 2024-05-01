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На Николаевщине мужчина разобрал крышу гаража местной и похитил мопед

23:17, 1 мая 2024
Мужчина спрятал похищенный мопед в кустах и искал покупателей.
На Николаевщине мужчина разобрал крышу гаража местной и похитил мопед
Источник фото: полиция Николаевской области
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В Первомайске правоохранители объявили подозрение 44-летнему местному жителю в похищении мопеда Yamaha после того, как он разобрал крышу гаража. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

В райотдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о похищении ее мопеда из гаража. Полицейские, прибыв на место, установили, что злоумышленник ворвался в гараж, разобрал крышу и вынес мопед.

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность преступника. Оказалось, что он скрыл похищенный мопед среди кустов и искал покупателей для его продажи. Однако, во время одной из таких "деловых" встреч, правоохранители задержали злоумышленника.

После досудебного расследования мопед был возвращен владелице. Под процессуальным руководством Первомайской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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