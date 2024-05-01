На Миколаївщині чоловік розібрав дах гаража місцевої та викрав мопед

Чоловік сховав викрадений мопед у кущах та шукав покупців.

Джерело фото: поліція Миколаївської області

У Первомайську правоохоронці оголосили підозру 44-річному місцевому мешканцю у викраденні мопеда Yamaha після того, як він розібрав дах гаража. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

До райвідділу поліції звернулася місцева мешканка із заявою про викрадення її мопеда з гаража. Поліцейські, прибувши на місце, встановили, що зловмисник увірвався до гаража, розібрав дах і виніс мопед.

Після проведення ряду оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили особу злочинця. Виявилося, що він приховав викрадений мопед серед кущів та шукав покупців для його продажу. Проте, під час одного з таких "ділових" зустрічей, правоохоронці затримали зловмисника.

Після досудового розслідування мопед був повернутий власниці. За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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