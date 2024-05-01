Ухилянт за $5 000 купив документи, щоб потрапити до Молдови: його викрили на кордоні

Мешканець Івано-Франківської області з підробленими документами намагався виїхати до Молдови.

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На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону на контрольному посту «Маяки» викрили чоловіка, який намагався перетнути державний кордон з підробленими документами. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що мешканець Івано-Франківської області відшукав інтернет-послуги з виготовлення фіктивних військово-облікових документів та сплатив за них 5 000 доларів США.

Використовуючи їх, чоловік сподівався уникнути встановлені обмеження на виїзд з України під час воєнного стану для чоловіків призовного віку.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру та загрожує до двох років обмеження волі.

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