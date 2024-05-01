Україна співпрацюватиме з супутниковою компанією задля обмеження зйомки території

Міноборони домовляється з супутниковою компанією щодо обмеження зйомок України задля мінімізації використання зображень ворогом.

Джерело фото: 5 канал

Міністерство оборони України повідомило про співпрацю з однією з провідних супутникових компаній з метою обмеження космічної зйомки території країни. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зустріч керівництва Міноборони з представниками компанії вже відбулася, але ім'я партнера не розголошується з міркувань безпеки.

«Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом», - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Крім того, Міноборони планує продовжити контракт з супутниковою компанією для отримання актуальних знімків території України в рамках заходів з оборони та забезпечення безпеки країни.

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