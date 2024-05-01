ВККС рекомендує відрядити трьох суддів до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік трьох суддів.

У середу, 1 травня, Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік:

судді Барського районного суду Вінницької області Єрмічової Віти Валентинівни до Печерського районного суду міста Києва;

судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Юшкова Михайла Михайловича до Печерського районного суду міста Києва;

судді Зарічненського районного суду Рівненської області Снітчук Руслани Михайлівни до Костопільського районного суду Рівненської області.

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