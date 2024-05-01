Печерський райсуд Києва тимчасово отримає одразу двох суддів

У столицю строком на 1 рік переїдуть судді з Вінниччини та Дніпра.

Друга палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1 травня 2024 року внесла у Вищу раду правосуддя подання з рекомендацією про тимчасове відрядження у склад Печерського районного суду міста Києва двох суддів – судді Барського райсуду Вінницької області Віти Єрмічової та судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Михайла Юшкова.

Віта Єрмічова була призначена на посаду судді у 2007 році, була головою Барського райсуду Вінницької області.

Михайло Юшков призначений на посаду судді Єнакіївського міського суду Донецької області у 2013 році. З 2015 року – суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська.

«Відрядження я розцінюю як професійне зростання, як можливість отримати новий досвід для фахівця у галузі кримінального права та процесу», - розповів членам ВККС Михайло Юшков.

У підсумку, внесення подання у ВРП щодо відрядження Віти Єрмічової підтримали 6 членів ВККС (ще один член Комісії проголосував «проти»), а внесення подання щодо Михайла Юшкова підтримали 5 членів ВККС, тоді як ще двоє проголосували «проти».

Нагадаємо, що 3 квітня ВККС внесла у Вищу раду правосуддя рекомендацію про відрядження у склад Печерського районного суду міста Києва судді Носівського районного суду Чернігівської області Анни Гридасової.

2 травня рекомендацію щодо Анни Гридасової розгляне Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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