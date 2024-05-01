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Печерский райсуд Киева временно получит сразу двух судей

13:27, 1 мая 2024
В столицу на 1 год переедут судьи из Винницкой области и из Днепра.
Печерский райсуд Киева временно получит сразу двух судей
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Вторая палата Высшей квалификационной комиссии судей 1 мая 2024 года внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о временном командировании  в состав Печерского районного суда города Киева двух судей - судьи Барского райсуда Винницкой области Виты Ермичевой и судьи Красногвардейского районного суда города Днепропетровска Михаила Юшкова.

Вита Ермичева была назначена на должность судьи в 2007 году, была председателем Барского райсуда Винницкой области.

Михаил Юшков была назначен на должность судьи Енакиевского городского суда Донецкой области в 2013 году. С 2015 года – судья Красногвардейского районного суда Днепропетровска.

«Командировку я расцениваю как профессиональный рост, как возможность получить новый опыт для специалиста в области уголовного права и процесса», – рассказал членам ВККС Михаил Юшков.

В итоге, внесение представления в ВСП относительно командировки Виты Ермичевой поддержали 6 членов ВККС (еще один член Комиссии проголосовал «против»), а внесение представления в отношении Михаила Юшкова поддержали 5 членов ВККС, тогда как еще двое проголосовали «против».

Напомним, что 3 апреля ВККС внесла в Высший совет правосудия рекомендацию о командировании в состав Печерского районного суда города Киева судьи Носовского районного суда Черниговской области Анны Гридасовой.

2 мая рекомендацию относительно Анны Гридасовой рассмотрит Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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