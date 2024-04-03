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Печерський райсуд Києва тимчасово отримає нову суддю

14:49, 3 квітня 2024
З першої спроби тимчасово знайти одразу шість суддів для Печерського суду столиці ВККС не вдалося.
Печерський райсуд Києва тимчасово отримає нову суддю
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 квітня 2024 року внесла у Вищу раду правосуддя рекомендацію про відрядження у склад Печерського районного суду міста Києва судді Носівського районного суду Чернігівської області Анни Гридасової.

Строк відрядження – 1 рік.

Зазначимо, що Анна Гридасова призначена на посаду судді у липні 2020 року. Однак вже у 2021 році суддя була відряджена у склад Броварського міськрайонного суду Київської області строком на 1 рік. У 2022 році строк відрядження було продовжено ще на один рік. Однак у 2023 році суддя не змогла перевестись у Солом’янський райсуд міста Києва і повернулася у Носівський районний суд.

Як розповіла Анна Гридасова членам Комісії, вона практично весь час проживає в Києві. У минулі роки працювала в апараті Печерського районного суду, потім була помічником судді Печерського райсуду. Також голова Печерського райсуду не заперечує проти відрядження Анни Гридасової у склад суду.

Рішення Другої палати ВККС про відрядження судді підтримали 5 членів Комісії, а ще 3 членів Комісії були проти такого рішення. 

Також, слід зазначити, що ще п’ять суддів – кандидатів на відрядження на п’ять інших вакантних посад в Печерському райсуді, отримали відмову від ВККС.

У підсумку, Друга палата Комісії вирішила продовжити строк подання документів на відрядження на ще п’ять вакантних посад суддів Печерського райсуду міста Києва до 1 травня 2024 року.

Нагадаємо, що 12 березня ВККС повідомила про можливість тимчасового переведення суддів у Печерський районний суд міста Києв для заповнення 6 вакансій.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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