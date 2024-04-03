Печерский райсуд Киева временно получит судью

С первой попытки временно найти сразу шесть судей для Печерского суда столицы ВККС не удалось.

Высшая квалификационная комиссия судей 3 апреля 2024 года внесла в Высший совет правосудия рекомендацию о командировании в состав Печерского районного суда города Киева судьи Носовского районного суда Черниговской области Анны Гридасовой.

Срок командировки – 1 год.

Отметим, что Анна Гридасова назначена на должность судьи в июле 2020 года. Однако уже в 2021 году судья была откомандирована в состав Броварского горрайонного суда Киевской области сроком на 1 год. В 2022 году срок командировки был продлен еще на один год. Однако в 2023 году судья не смогла перевестись в Соломенский райсуд Киева и вернулась в Носовский районный суд.

Как рассказала Анна Гридасова членам Комиссии, она практически постоянно проживает в Киеве. В прошлые годы работала в аппарате Печерского районного суда, затем была помощником судьи Печерского райсуда. Также председатель Печерского райсуда не возражает против командирования Анны Гридасовой в состав суда.

Решение Второй палаты ВККС о командировании судьи поддержали 5 членов Комиссии, а еще 3 члена Комиссии были против такого решения.

Также следует отметить, что еще пять судей – кандидатов на командирование на пять других вакантных должностей в Печерском райсуде, получили отказ от ВККС.

В итоге, Вторая палата Комиссии решила продлить срок подачи командировочных документов на еще пять вакантных должностей судей Печерского райсуда города Киева до 1 мая 2024 года.

Напомним, что 12 марта ВККС сообщила о возможности временного перевода судей в Печерский районный суд города Киева для заполнения 6 вакансий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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