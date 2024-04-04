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Кто может получать жилищную льготу: разъяснение ПФ

09:25, 4 апреля 2024
Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого топлива в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий.
Кто может получать жилищную льготу: разъяснение ПФ
Фото: fakty.com.ua
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Пенсионный фонд Украины напомнил, что право на жилищную льготу имеют право пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе ПФ.

Воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

В частности, это:

- педагогические работники;

- медицинские и фармацевтические работники;

- специалисты по защите растений;

- работники музеев, библиотек;

- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.

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