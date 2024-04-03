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Атака дронами на Татарстан: Украина не использовала иностранное оружие для ударов по производству «Шахедов» и НПЗ

16:54, 3 апреля 2024
В ГУР заявили, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства партнеров не используются.
Атака дронами на Татарстан: Украина не использовала иностранное оружие для ударов по производству «Шахедов» и НПЗ
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При ударах дронами по производству «Шахедов» (в Елабуге) и НПЗ «ТАНЕКО» (в Нижнекамске) в российском Татарстане не использовалось оружие иностранного производства. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «Радио Свобода».

«Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Но видим, что грохот и хлопок на территории государства-агрессора продолжаются, продолжаются именно на военных объектах, непосредственно задействованных в геноцидной войне России против Украины. Мы можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт», – отметил он.

Андрей Юсов не уточнил, чем именно могли быть поражены объекты на территории России, которые находятся на расстоянии более 1000 километров от Украины, однако отметил, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов «развивается очень динамично».

«Все современные технологии, которые есть в мире, применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там используются. Когда будет возможность, мы это сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Magura V5, то, собственно, мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности», - рассказал Юсов.

Также в ГУР подтвердили, что на одном из пораженных объектов в Татарстане было производство «по сборке «Шахедов» и «Гераней». Добавляется, что одно из зданий рядом с предприятием было поражено российским ПВО.

«Интересный момент — то, что часть разрушений других соседних объектов была следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не в первый раз. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят», - добавил представитель украинской разведки.

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