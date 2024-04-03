В Украину возвращаются заморозки: когда ждать похолодания

В Украине прогнозируется резкое похолодание с дождями и морозами.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в страну идет похолодание.

4 апреля в западных, ночью и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северных, днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 2-7 ° тепла, днем 13-18 °, на юге и востоке до 21 °, на севере страны 7-12 °.

5 апреля местами на Правобережье, днем 6 апреля в северо-западных, северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-8° тепла, в пятницу на севере, в субботу на востоке страны местами 0-2° мороза, днем 12-19° тепла, 6 апреля в западных областях до 22°.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.