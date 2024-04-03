В Україну повертаються заморозки: коли чекати похолодання

В Україні прогнозується різке похолодання з дощами та морозами.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що до країни суне похолодання.

4 квітня в західних, вночі і у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів; вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у північних, вдень у північно-східних та східних областях подекуди пориви 15-20 м/с; температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°, на півдні та сході до 21°, на півночі країни 7-12°.

5 квітня місцями на Правобережжі, вдень 6 квітня у північно-західних, північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів; температура вночі 1-8° тепла, у п'ятницю на півночі, в суботу на сході країни подекуди 0-2° морозу, вдень 12-19° тепла, 6 квітня у західних областях до 22°.

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