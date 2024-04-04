Закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак у авто: який передбачено штраф

Водіям нагадали про відповідальність за закритий, забруднений, не освітлений номерний знак.

Фото: 24tv.ua

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Патрульна поліція Дніпропетровської області нагадала водіям, що закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі — це порушення ПДР. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, що:

- не належить цьому засобу;

- не відповідає вимогам стандартів;

- закріплений не в установленому для цього місці;

- закритим іншими предметами (зокрема прозорими);

- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

- забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

- перевернутий чи неосвітлений;

- зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;

- так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.

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