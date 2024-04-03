НАТО розробляє новий формат надання допомоги Україні, — Столтенберг

Альянс розробляє новий формат надання подальшої допомоги Україні, що дасть змогу забезпечити її передбачуваність і стабільність.

НАТО розробляє новий формат надання допомоги Україні. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, це забезпечить передбачуваність і стабільність підтримки.

«Ми маємо твердо стояти в нашій підтримці України. Я вітаю той факт, що союзники найбільше надають зброю, боєприпаси та обладнання. Але в України є термінові потреби. Будь-яке зволікання в наданні підтримки має наслідки на полі бою», - зауважив генсек НАТО.

Водночас Столтенберг акцентував, що Альянс має гарантувати стабільну й передбачувану підтримку Україні, аби союзники більше покладалися на зобов'язання НАТО, а не на добровільні внески.

«Нам потрібно змістити динаміку нашої підтримки - ми маємо гарантувати надійну і передбачувану допомогу в секторі безпеки для України на довгий період, щоб ми менше покладалися на добровільні внески, а більше - на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше - на багаторічні обіцянки. Тому міністри обговорюватимуть, як НАТО може взяти більше відповідальності за координацію постачань військового обладнання та навчання для України, закріплюючи це в надійних рамках НАТО. Ми також обговорюватимемо багаторічні фінансові зобов'язання, щоб підтримувати нашу допомогу», - пояснив Столтенберг.

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