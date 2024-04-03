НАТО разрабатывает новый формат оказания помощи Украине, — Столтенберг

Альянс разрабатывает новый формат предоставления дальнейшей помощи Украине, что позволит обеспечить ее предсказуемость и стабильность.

НАТО разрабатывает новый формат помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, это обеспечит предсказуемость и стабильность поддержки.

«Мы должны твердо стоять в нашей поддержке Украины. Я приветствую тот факт, что союзники больше всего предоставляют оружие, боеприпасы и оборудование. Но у Украины есть срочные потребности. Любая проволочка в оказании поддержки имеет последствия на поле боя», - отметил генсек НАТО.

В то же время, Столтенберг акцентировал, что Альянс должен гарантировать стабильную и предполагаемую поддержку Украине, чтобы союзники больше полагались на обязательства НАТО, а не на добровольные взносы.

«Нам нужно сместить динамику нашей поддержки – мы должны гарантировать надежную и предполагаемую помощь в секторе безопасности для Украины на долгий период, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы, а больше – на обязательства НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше – на многолетние обещания. Поэтому министры будут обсуждать, как НАТО может принять больше ответственности за координацию поставок военного оборудования и обучения для Украины, закрепляя это в надежных рамках НАТО. Мы будем также обсуждать многолетние финансовые обязательства, чтобы поддерживать нашу помощь», - пояснил Столтенберг.

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