Закрыт, загрязнен, не освещен или отсутствует номерной знак в авто: какой предусмотрен штраф

Водителям напомнили об ответственности за закрытый, загрязненный, не освещенный номерной знак.

Фото: 24tv.ua

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Патрульная полиция Днепропетровской области напомнила водителям, что закрытый, загрязненный, не освещенный номерной знак на автомобиле — это нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком:

- не принадлежит этому средству;

- не отвечает требованиям стандартов;

- закрепленный не в установленном для этого месте;

- закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;

- загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

- перевернутый или неосвещенный;

- с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных правилами дорожного движения;

- так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

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