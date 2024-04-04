Закрыт, загрязнен, не освещен или отсутствует номерной знак в авто: какой предусмотрен штраф

Патрульная полиция Днепропетровской области напомнила водителям, что закрытый, загрязненный, не освещенный номерной знак на автомобиле — это нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком:
- не принадлежит этому средству;
- не отвечает требованиям стандартов;
- закрепленный не в установленном для этого месте;
- закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
- с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
- загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
- перевернутый или неосвещенный;
- с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных правилами дорожного движения;
- так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.
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